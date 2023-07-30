Geleneksel Pişi Günü Eğirdirlileri Bir Araya Getirdi, Uluborlu'da Başpehlivanlar Güreşti

Isparta Valisi Aydın Baruş Cumartesi günü mesaisini Eğirdir ve Uluborlu ilçelerine ayırdı.

Eğirdir'de 27. Geleneksel Pişi Günü Kutlaması

İlk olarak Eğirdir Yeşilada Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen "27. Geleneksel Pişi Günü"ne katıldı. Yeşilada'da düzenlenen programa Vali Baruş'un yanı sıra Isparta Milletvekilleri Av. Osman Zabun, Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ile başlayan programda, Eğirdir Yeşilada Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (YEKSAV) Başkanı Ethem Güleryüz geleneksel hale getirdikleri pişi gününe katılan herkese teşekkür etti. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök YEKSAV'ın Eğirdir'e birçok konuda destek verdiğini belirterek bu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen YEKSAV'ın Eğirdir konusunda yaptığı tüm çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Eğirdir'in Isparta'nın ve ülkemizin en önemli bir değeri olduğunu söyleyen Vali Baruş, ata topraklarımıza sahip çıkalım mesajı verdi. Vali Baruş ardından beraberindeki heyetle birlikte Can Ada yanında konaklayan karavancılar ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek olan yeni Karavan Parkı projesini paylaştı.

Uluborlu'da 45. Geleneksel Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri

Vali Aydın Baruş daha sonra Uluborlu ilçesinde düzenlenen "45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri"ne katıldı. Yüzlerce güreş severin katıldığı Uluborlu'da er meydanında Kırkpınar'ın Başpehlivanları kıyasıya güreştiler. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde karşı karşıya gelen Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil Yeşil alandakilere güzel bir güreş izlettiler.

Kıran kırana geçen Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Mustafa Batu, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek 2023 Uluborlu güreşlerinin Başpehlivanı oldu. Er meydanında dereceye giren Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ve Kürşat Korkmaz'ın madalyalarını Vali Aydın Baruş verdi.