Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte Büyükhacılar köyünde başlatılan 104 saatlik “Sürü Yöneticisi” ve 72 saat “Arıcılık” kursu tamamlandı. Kursları tamamlayarak başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Büyükhacılar köyünde yapılan törenle, İl Müdür Yardımcımız Bayram DEMİR, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ali GÜNDÜZ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından dağıtıldı.Tören sonrasında kursiyerlerle bir araya gelen yetkililer, daha bilinçli ve sürdürülebilir bir hayvancılık için teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimle desteklenen kursların devam edeceğini, kurslarda; yetiştiriciliğin yanında hayvan sağlığı ve desteklemeler gibi konularında anlatıldığını ve hayvancılığın bölgemiz için daha cazibeli bir meslek haline getirilerek, daha vasıflı bir istihdam kolu olmasını hedeflediklerini bildirdiler.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü