Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Uzun Kabak Yemeği"
Afiyet olsun...
UZUN KABAK YEMEĞİ
MALZEMELER6-8 Kişilik - Pişirme Süresi: 30-35 dk
♦2 kg Uzun Kabak
♦250 gr Haşlanmış Et
♦1 Kase Haşlanmış Nohut
♦1 Adet Kuru Soğan
♦1 Çay Bardağı Sıvı Yağ
♦Tuz
♦Su
YAPILIŞI
Kabak soyularak küçük küçük doğranır. Soğan yağda kavrularak, haşlanmış nohut, et ve kabaklar ilave edilir. Üzerine çıkacak kadar su eklenerek kısık ateşte pişirilir, dinlendirilerek servis yapılır.
EK BİLGİ:
Yöresel ismi ASma Kabağı olarak da bilinmektedir.