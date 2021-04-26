Süleyman Demirel Üniversitesinden Kınama

Son zamanlarda ülkemiz üzerinde artan küresel oyunlarla kadim milletimizin şanlı tarihi kirletilmeye, mesnetsiz iftiralarla tam bağımsız ve güçlü Türkiye’nin ilerlemesine gölge düşürülmeye çalışılmakta ve bu yolda her türden tuzak sergilenmektedir.

Ülkemiz üzerinde oynanan bu çirkin oyunların bir yenisi de 24 Nisan 2021’de ABD Senatosu’nun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği talihsiz ve elim karardır.

Aziz milletimiz tarihten aldığı birlik ve beraberlik gücüyle, kardeşliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden insanlık düşmanlarının ve onlarla iş birliği yapan iç ve dış odakların kirli emellerine ulaşmasını engelleyecektir. Geçmişte aynı topraklarda farklı milletlerle dünyanın en köklü medeniyetini barışla kurmuş olan ve günümüzde de bu anlayışı devam ettiren devletimiz, sarsılmaz gücüyle bu küresel oyunları yok etmesini de bilecektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi mensubu olarak bizler, tüm varlığımızla ABD Senatosu’nun bu mezkûr kararını esefle kınıyor, reddediyor ve yok hükmünde sayıyoruz. ABD’yi ve fikir birliğindeki diğer ülkeleri uluslararası mahkeme kararlarına ve uluslararası hukukun tarihi ve güncel kaynaklarına saygı göstermeye davet ediyoruz.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

