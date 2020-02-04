SÜPÜRGE DÜNYASI - TAMİR-BAKIM VE YEDEK PARÇA

SÜPÜRGELERİNİZ YENİDEN HAYATA DÖNSÜN

Çekiş (Vakumlama) proplemleri.

Motor çalışmama arızaları.

Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.

Çalışırken koku vermesi.

Sigorta attırması.

Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)

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Isparta'da elektrikli süpürge tamiri bakım onarım tamir parça değiştirme motor tamiri gibi çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştiren Süpürge Dünyası'nda yeni elektrikli süpürge de satılıyor.Süpürgenizin markası ne olursa olsun mutlaka bir çözüm üreten firma tamir yada yedek parça almaya gelen vatandaşların tercih sebebi oluyor.Süpürge Dünyası'nda elektrikli süpürgelerdeki arızaların hemen hemen tüm arızaları cihaz atölyesine alınarak tamirleri yapılmaktadır.Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı