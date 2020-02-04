T.C

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

03 Şubat 2020



(BASIN DUYURUSU)

Isparta İl J.K.lığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 20 Ocak-02 Şubat 2020 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde; emniyet kemeri ve ticari araçların kışlık lastikleri kullanımı denetlenmiş; bu denetimlerde (4.888) araç kontrol edilmiş, kontrol edilen (123) araç sürücüsüne (69.908) TL para cezası uygulanmış, (29) araç trafikten men edilmiş, (4) adet sürücü belgesi geri alınmıştır. Meydana gelen (3) yaralamalı, (4) maddi hasarlı trafik kazası olayında (14) vatandaşımız yaralanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.