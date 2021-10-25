Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde. Konya ilinden İsparta il ve ilçelerine satılmak üzere çok sayıda silah getirileceği tespit edilmiştir.22 Ekim 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; H.O.E. (54) ve M.A.E. (27) isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyü mevkiinde yakalanmış olup, araçta yapılan aramada (30) adet 9 mm çapında tabanca ve (23) adet 7,65 mm çapında tabanca olmak üzere toplam (53) adet ruhsatsız tabanca ile (25) adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olaya karışan iki şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.