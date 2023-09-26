Isparta'da Su Ürünleri Denetimi ve El Koyma Açıklaması

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 20 Eylül 2023 tarihinde gece saat 02:00 sularında, yıl boyunca su ürünleri avcılığının yasak olduğu Eğirdir-Kovada Gölü'nde gerçekleşen denetimler hakkında bir açıklama yapmıştır.

Yapılan denetimler sonucunda, 1380 sayılı su ürünleri kanununa aykırı olarak 6 takım (1.200 metre) fanyalı ağ tespit edilmiş ve bu ağlar el konulmuştur. El konulan ağlarda canlı çıkan su ürünleri ise göle iade edilmiştir.

Açıklamada, su ürünleri kontrol ve denetimlerinin devam edeceği vurgulanmıştır. Bu tür denetimlerin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. Su ürünleri avcılığına ilişkin yasak ve kurallara uyulmasının önemine vurgu yapılmıştır.



