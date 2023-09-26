Isparta'da Su Ürünleri Denetimi ve El Koyma Açıklaması

Isparta'da Su Ürünleri Denetimi ve El Koyma Açıklaması
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 20 Eylül 2023 tarihinde gece saat 02:00 sularında, yıl boyunca su ürünleri avcılığının yasak olduğu Eğirdir-Kovada Gölü'nde gerçekleşen denetimler hakkında bir açıklama yapmıştır.
Yapılan denetimler sonucunda, 1380 sayılı su ürünleri kanununa aykırı olarak 6 takım (1.200 metre) fanyalı ağ tespit edilmiş ve bu ağlar el konulmuştur. El konulan ağlarda canlı çıkan su ürünleri ise göle iade edilmiştir.
Açıklamada, su ürünleri kontrol ve denetimlerinin devam edeceği vurgulanmıştır. Bu tür denetimlerin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. Su ürünleri avcılığına ilişkin yasak ve kurallara uyulmasının önemine vurgu yapılmıştır.
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Araç Sahipleri Dikkat: Benzine İndirim Bekleniyor
Yeni Kimliklerdeki Ehliyet Sorunu Çözüme Kavuşuyor
Yargıtay'dan "Kaynanaya Hakaret Eden Geline Nafaka Yok" Kararı
Bakan Tekin, Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kararı Açıkladı!
Haftanın 7 Günü Taze Balık Kaya Balık'ta
Pilot Garage: Güvende Kalın!
Güvence ve Estetik Bir Arada - Dinamik Oto Döşeme ile Özel Tente ve Branda Çözümleri!
Isparta'da Güvenilir Ekspertiz Hizmeti: Dynobil Oto Ekspertiz
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu
SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına İlişkin Son Gelişmeler
​ Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...
TES ile İkinci Emeklilik Şansı Geliyor! İşte Detaylar
Isparta Emniyet Müdürlüğü Sahte Para Operasyonuyla Suçluları Yakaladı
Isparta Jandarma Uyuşturucu Operasyonlarını Açıkladı
Isparta Spor, Düzce Spor'u Evinde Ağırlıyor
En Düşük Memur Maaşı 33 Bin TL Seviyelerine Çıkacak!
Isparta'da Cami Musluklarının Çalınması Olayında Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı
Isparta'da Hırsızlık Olayı Sonucu Şüpheliler Yakalandı ve Tutuklandı
Deregümü Köyü Domates ve Karanfil Festivali İle Coşkuya Hazır!
81 İlde Konut Kredisi Desteği Geliyor: İşte Detaylar!
EYT Kapsamında İhbar Tazminatı: Detaylar ve Önemli Bilgiler
Talat Car Detailing: Araçlarınızı Işıl Işıl Yapmak Bizim İşimiz!
"Kaya Balık," Yeni Sezona Lezzet Dolu Başlangıç Yaptı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Acun Medya'nın Survivor Meksika Çekimleri Eğirdir'de BaşlıyorAcun Medya'nın Survivor Meksika Çekimleri Eğirdir'de Başlıyor21 Eylül 2023
Bakan Tekin, Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kararı Açıkladı!Bakan Tekin, Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kararı Açıkladı!23 Eylül 2023
Antalya'da Ispartalılar için Festival Heyecanı!Antalya'da Ispartalılar için Festival Heyecanı!19 Eylül 2023
Isparta Spor, Düzce Spor'u Evinde Ağırlıyor Isparta Spor, Düzce Spor'u Evinde Ağırlıyor19 Eylül 2023
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...20 Eylül 2023
TES ile İkinci Emeklilik Şansı Geliyor! İşte DetaylarTES ile İkinci Emeklilik Şansı Geliyor! İşte Detaylar20 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü Sahte Para Operasyonuyla Suçluları YakaladıIsparta Emniyet Müdürlüğü Sahte Para Operasyonuyla Suçluları Yakaladı20 Eylül 2023
En Düşük Memur Maaşı 33 Bin TL Seviyelerine Çıkacak!En Düşük Memur Maaşı 33 Bin TL Seviyelerine Çıkacak!19 Eylül 2023
Yeni Kimliklerdeki Ehliyet Sorunu Çözüme KavuşuyorYeni Kimliklerdeki Ehliyet Sorunu Çözüme Kavuşuyor23 Eylül 2023
İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Uyarısıİletişim Yoluyla Dolandırıcılık Uyarısı20 Eylül 2023
Isparta Jandarma Uyuşturucu Operasyonlarını AçıkladıIsparta Jandarma Uyuşturucu Operasyonlarını Açıkladı20 Eylül 2023
Isparta Valisi Aydın Baruş Kamu Hizmetlerini İncelediIsparta Valisi Aydın Baruş Kamu Hizmetlerini İnceledi22 Eylül 2023
Gülbirlik'ten Uzun Yıllar Hizmet Veren Avukat Necati Şahin'e Şükran PlaketiGülbirlik'ten Uzun Yıllar Hizmet Veren Avukat Necati Şahin'e Şükran Plaketi21 Eylül 2023
Rektör Saltan’ın Gaziler Günü MesajıRektör Saltan’ın Gaziler Günü Mesajı19 Eylül 2023
Ahilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Huzurevi Sakinlerine Saç ve Yüz BakımıAhilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Huzurevi Sakinlerine Saç ve Yüz Bakımı19 Eylül 2023
Isparta Valisi Aydın Baruş, Sütçüler İlçesi'nde Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Aydın Baruş, Sütçüler İlçesi'nde Muhtarlarla Buluştu21 Eylül 2023
Isparta'nın Lezzet Hazinesi: Asma KabağıIsparta'nın Lezzet Hazinesi: Asma Kabağı19 Eylül 2023
Isparta Belediyesi, Dev Kapasiteli Yeraltı Katlı Otopark İnşaatına BaşladıIsparta Belediyesi, Dev Kapasiteli Yeraltı Katlı Otopark İnşaatına Başladı21 Eylül 2023
SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına İlişkin Son Gelişmeler SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına İlişkin Son Gelişmeler 22 Eylül 2023
Yargıtay'dan "Kaynanaya Hakaret Eden Geline Nafaka Yok" KararıYargıtay'dan "Kaynanaya Hakaret Eden Geline Nafaka Yok" Kararı23 Eylül 2023