 İtfaiye Teşkilatından Vali Baruş’a Ziyaret

Isparta Valisi Aydın Baruş, İtfaiye Teşkilatı'nın 309. kuruluş yıldönümü nedeniyle Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ve İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.Isparta Valisi Aydın Baruş, 24 saat boyunca halkın hizmetinde olan itfaiye çalışanlarının özverili görevlerini yaptıklarını ifade ederek, İtfaiye Teşkilatı'nın ülkemizin en köklü teşkilatlarından biri olduğunu vurguladı. Vali Baruş, Isparta Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın modern teçhizatlarıyla sadece yangınlarda değil tüm doğal afetlerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.Vali Baruş, itfaiye çalışanlarının gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederek, İtfaiye Haftası'nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Bu ziyaret, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle teşkilatın önemine vurgu yapılması açısından önemli bir adım oldu.