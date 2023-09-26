ANTALYA'DA ISPARTALI OLMAK: FESTİVALLE COŞTULAR

Ispartalılar, Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Antalya Düzlerçamı Mesirelik Alanı'nda düzenlenen 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Festivali'nde buluştu. Festival, büyük ilgi gördü.Festival, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdegirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Milletvekili Aliye Coşar gibi önemli isimlerin de katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, Isparta Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Isparta Kültür Müdürü Ali Göçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz ve çok sayıda Ispartalı da festivale iştirak etti.Festivalin düzenlendiği Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gürkan Gülcü, "Bu festivale katılmanız bizlere heyecan verdi. Isparta'dan gelen hemşehrilerimize destek olmak için bu derneği kurduk. Antalya'da çok sayıda İspartalı var. Antalya Kan Gönüllüleri Derneğine de üyeyiz. 73 hemşehrimizi iş sahibi yaptık. Bu gibi çalışmalara devam edeceğiz." dedi.Vali Yardımcısı Özgödek, yaptığı konuşmada, bu yeni kurulan derneğin önemli bir görev üstlendiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz ise Ispartalılar ve Burdurluların birlikte olduğunu vurgulayarak, "Ispartalılar, Burdurlular hep kardeştir ve dernekler beraberlikleri artırır." dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdegirmen de konuşmasında, "Ispartalıların birlik ve beraberlik içinde olması bizi mutlu etti. Biz batı Akdeniz olarak beraberiz." dedi.Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Isparta Gelendostlu olduğunu söyledi ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Konuşmaların ardından festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi, standlar gezildi ve Isparta mutfağına özgü yemekler ikram edildi. Ayrıca, Down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran gösterisi de büyük ilgi gördü. Festival, birlik ve beraberlik ruhuyla coşkuyla kutlandı.