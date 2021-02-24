19.02.2021 günü saat 18.00 sıralarında idaremiz Pirimehmet Mahallesi ile Yedişehitler Mahallesinde bulunan adreslerde kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine bahse konu adresler ekiplerimizce yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde takibe alınmış, alınan arama kararına istinaden belirtilen adreslerde yapılan aramalarda; içeride toplam 18 şahsın olduğu, masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 1582 adet iskambil kâğıdı ve çok sayıda yazboz kâğıdı bulunduğu, söz konusu yerlerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yerleri olduğu tespit edilmiş,Aynı gün idaremiz Kutlubey Mahallesinde bulunan bir dernekte gelen ihbar üzerine alınan arama kararına istinaden yapılan aramada ise; içeride toplam 9 şahsın bulunduğu ve derneğin yetki belgesiz alkol sunumu yaptığı tespit edilmiştir.İş yerleri işletmecilerine Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, adreslerde bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 104.626 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yerler mühürlenerek kapatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.