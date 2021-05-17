Su Temalı Sergi AçıldıSüleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Su” temalı sergi açıldı.
Her geçen gün önemi artan ve hayati değer taşıyan su kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla, GSF öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Genç ve Arş. Gör. Dr. Mavi Çakmakçı’nın küratörlüğünde hazırlanan sergiye, 380 sanatçı eserleriyle müracaat etti. Uluslararası Online Karma Sergide, ulusal ve uluslararası jürinin belirlediği 200’den fazla sanatçının eseri Instagram platformunda katılımcılar ile buluştu.
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