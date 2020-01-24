ISPARTA!DAKİ STK'LARDAN BASIN AÇIKLAMASI

Isparta Stk Platformu tarafından saat: 12.15 yapılan basın açıklamasına Can-ı gönülden iştirak ettiğimizi,Isparta Belediyemizce alınan kararın bir ilk adım olarak değerlendirilip, içkili mekanların en kısa zamanda, gençlerimizi zehirlemekten uzak, şehir dışında bir bölgeye taşınmasını yetkililerimizden beklediğimizi ve talep ettiğimizi ifade ediyor, milletimizin geleceği adına kaygısı olan herkesi Belediyemizin aldığı bu karar destek olmaya davet ediyoruz..İlimiz Valiliği’nin ve emniyet müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda ilimizde Isparta belediyemizin ilimizde bulunanAlkollü içki satışı yapan mekânlarınKapanış saatiyle ilgili;Kapanış Saatlerinin öne çekilmesi kararını,Aşağıda isimleri bulunan Isparta Sivil Toplum kuruluşları olarak yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz. Hatta şehir dışına uygun alanlara taşınmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.Yerel yönetimlerin Şehrin İnsanının İhtiyaç duyduğu altyapı hizmetleri yanında, Şehirde Yaşayan insanların akıl ve ruh sağlığı açısından büyük önem arz eden Alkol ve türevleri ile ilgili Şehrimizin insanlarının iyiliğine olan, bir nevi şehrin insanlarını korumaya yönelik böyle olumlu bir tavrı bir başlangıç olarak karar altına almalarını canı gönülden destekliyoruz,STK’lar olarak temennimiz odur ki kötülüklerin anahtarı olan alkol ve uyuşturucu dan uzak bir toplum inşası için yerel yönetimlerin yaptığı ve yapacağı her türlü çabayı destekliyoruz.İnanıyoruz ki belediye hizmetleri o bölgede yaşayan insanların beden sağlığı açısından büyük önem arz eden alt yapı çalışmalarının yanında Şehrin İnsanın Akıl ve ruh sağlığı açısından da gerekli tedbirlerin alınması aynı derecede büyük önem arz etmektedir. Böyle bir karar alarak Isparta’mızın insanına hayırlı bir hizmetin ilk adımını yapmış olan Isparta belediyemizi belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmeni ve belediyemizin Belediye meclis üyelerini ve idarecilerini canı gönülden tebrik ediyoruz,Halkımız Adına Şükranlarımızı sunuyoruz.Bu konuda bu işletmelerin sahibi olan değerli hemşerilerimizin de böyle önemli ve hassas meselenin, bir baba olarak bir anne olarak onları da yakından ilgilendirdiğini ve böyle olumlu bir tavırdan onların da memnuniyet duyması gerektiğini düşünüyoruz,Çünkü o insanların da yaşamış oldukları bölgede huzurlu ve mutlu bireyler olarak yaşamalarının İnsanların kazançlarından çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu bildiklerini düşünüyoruz.Onların da böyle olumlu güzel bir kararı tüm Isparta halkı gibi destekleyeceklerini canı gönülden inanıyoruz.Bu değerli hizmette katkısı olan tüm insanlara Isparta STK’ları olarak tekrar canı gönülden teşekkür ediyoruz.Bu kararlarından dolayı Değerli Belediye başkanımızı ve değerli belediye yöneticilerimizi tekrar tebrik ediyoruz ve bu saat düzenlemesini desteklediğimizi ve takipçisi olacağımızın şehrimizin kamuoyuna ilan ediyoruz bu vesileyle yine bu vesileyle tüm halkımıza en kalbi hürmetlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruzBu Bildiriye imza koyan Sivil Toplum Kuruluşları:MEMUR – SEN ISPARTA İL TEMSİLCİLİĞİİNSANİ YARDIM VAKFI (İHH)MEKKE EĞİTİM VAKFIEĞİTİME DESTEK PLATFORMUENSAR VAKFITÜGVAHAK – İŞCİHANNÜMABİRLİK VAKFIEL ELE DERNEĞİİMAM HATİP MEZUNLARI DERNEĞİÖNDERGÜLBUAGDHAYIRLAR VAKFIM.T. T.B.UYUMDERCANSUYUDİNBİRDERİYİLİKDERİLİM YAYMA CEMİYETİİNSAN VE MEDENİYET HAREKETİYEŞİLAYKIZILAYGÜLİSTAN KÜLTÜR VE AHLAK DERNEĞİKADEMISPARTA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI15 TEMMUZ BİRLİK VE DAYANIŞ DERNEĞİHAYRAT VAKFIUDEFHASAD