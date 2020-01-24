İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, babası vefat eden İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan'a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
BAKAN SOYLU ISPARTA’YA GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan’ın önceki gün vefat eden babası Mehmet Alan’a rahmet dilemek ve Alan ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere dün akşam Isparta’ya geldi.
VALİ SEYMENOĞLU VE BAŞKAN
BAŞDEĞİRMEN DE EŞLİK ETTİ
Dün akşam geç saatlerde gelen Bakan Soylu’ya Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de eşlik etti. Soylu Alan ailesine yaptığı ziyaretin ardından Isparta'dan ayrıldı.
BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİNİ
TWİTTER’DAN PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir Alan’a ve aile yakınlarına yaptığı başsağlığı ziyaretini kendisine ait sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.