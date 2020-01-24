

BAKAN SOYLU ISPARTA’YA GELDİ

VALİ SEYMENOĞLU VE BAŞKAN

BAŞDEĞİRMEN DE EŞLİK ETTİ

BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİNİ

TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, babası vefat eden İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan'a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan’ın önceki gün vefat eden babası Mehmet Alan’a rahmet dilemek ve Alan ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere dün akşam Isparta’ya geldi.Dün akşam geç saatlerde gelen Bakan Soylu’ya Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de eşlik etti. Soylu Alan ailesine yaptığı ziyaretin ardından Isparta'dan ayrıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir Alan’a ve aile yakınlarına yaptığı başsağlığı ziyaretini kendisine ait sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.