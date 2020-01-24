El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda dernek kurucusu ve mevcut başkan Canan Aydın güven tazeledi.



El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, dün 3’ncü Olağan Genel Kurulunu ve seçimini tamamladı. Genel Kurulda derneğin kurucusu ve mevcut başkanı Canan Aydın, güven tazeledi.



CANAN AYDIN İLE 4. DÖNEM BAŞLADI

El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 4.Olağan Genel Kurulu’nu 22 Ocak Çarşamba günü yani dün yaptı. Derneğin Damgacı Sokak’ta bulunan Gül Köşkü’nde yapılan Genel Kurulda, Divan Başkanlığını Gülderen Şanlıtürk yaptı.



EL ELE VERİLDİ, YARDIMLAŞMALAR

ARTARAK DEVAM EDİYOR

Genel Kurulda 6 yıl boyunca yapılanlar gözden geçirildi. İlk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin yanı sıra üniversitede eğitim gören öğrencilere verilen burslar, yardıma ihtiyacı olanlara yapılan yardımlar ve dernek bünyesinde açılan kursların toplum açısından neler sağladığı aktarıldı. Her geçen yıl artan hitap kitlesine daha da faydalı olmak için yapılması gerekenler gözden geçirildi.



CANAN AYDIN GÜVEN TAZELEDİ

Kongrede yapılan konuşmaların ardından seçim maddesine geçildi ve yapılan seçimler neticesinde Kurucu Başkan Canan Aydın tekrar göreve seçilerek güven tazeledi.



İŞTE YENİ YÖNETİM

Buna göre; El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Canan Aydın, Şule Demiryol, Arzu Erkorkmaz, İlknur Mırık, Emel Büyüktopçu.

Deneti Kurulu: Nafiye Eskici, Zeliha Parmaksız, Şengül Türker.



AYDIN; “BU YOLDA BANA DESTEK

OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Yapılan seçimlerin ardından bir teşekkür konuşması yapan Dernek Başkanı Canan Aydın, Isparta’da sosyal yardım adına görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi; “Yola çıkarken veren el olmak için çıkmıştık. 15 yıla yakın süredir gerek öğrenci gerekse yardıma ihtiyacı olanlara destek olduk. Bundan sonra da yeni projelerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Hitap ettiğimiz kitle her geçen yıl arttı. Gelinen süreçte pek çok yüreğe dokunduk. Bize destek veren, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



GÖREV DAĞILIMI YAPACAKLAR

El Ele Derneği, yapılan genel kurul toplantısının ardından yeni yönetimi önümüzdeki günlerde görev dağılımını gerçekleştirecek.