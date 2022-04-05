Ispartalı Milli Boksör Nurullah Oyan, Hırvatistan Zagreb’de 13-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye ve Isparta’ya Avrupa 3.lüğü kazandıran Milli Boksör Nurullah Oyan ve Antrenörü Yasin Çolakoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.Boks Antrenörü Yasin Çolakoğlu, öğrencisi Nurullah Oyan’ın önceki aylarda 48 kiloda Türkiye Boks Şampiyonu olduğunu ve Hırvatistan’daki Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi. Oyan’ın Hırvatistan’daki şampiyonada zorlu mücadeleler sonucunda Avrupa 3.sü olduğunu belirten Çolakoğlu, “Gönlümüzden geçen Avrupa 3.lüğü değildi ama ilk senesinde bu başarıyı elde etti. Ülkemizi de başarıyla temsil etti. Nurullah’ın Avrupa derecesi yapmasıyla birlikte Milli Takımımız orada Avrupa şampiyonu oldu. Isparta’mızın bir evladı olarak daha da başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Aslında hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Dünya Şampiyonasında en kötü ihtimalle altın veya gümüş madalyayı Isparta’mıza kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.Ispartalı erkek sporcuların daha önce Avrupa ve dünya şampiyonalarında boks branşında madalya alamadığını ifade eden Çolakoğlu, Nurullah Oyan’ın bu konuda bir ilki başardığını söyledi. Yasin Çolakoğlu, “Nurullah Avrupa’da olimpik branş olan boks sporunda ilki gerçekleştirerek bronz madalya kazandı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Isparta’ya ve sizlere daha büyük başarılar getireceğimize inanıyoruz” dedi.Milli Boksör Nurullah Oyan ise spora Yasin Çolakoğlu ile başladığını söyledi. Yıllar içerisinde 2 kez Türkiye 3.sü ardından da Türkiye 2.si olduğunu kaydeden Oyan, “Her sene derecelerimi artırarak, bu yıl Ocak ayında Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olduktan sonra Milli Takımımızla birlikte güzel bir kamp dönemi geçirdik. Kamptan sonra Avrupa Şampiyonasına gittik. Zorlu ve güzel maçlarımız oldu. Kafama aldığım bir darbeden sonra güzel bir mücadele veremedim ve mağlup oldum. Ülkemize bronz madalya kazandırdım, gönül isterdi ki altın madalya kazandırayım. Önümüzdeki turnuvalarda altın madalya kazanmak istiyoruz. 2024 Paris Olimpiyatlarında da altın madalya alarak ülkemizi ve Isparta’mızı gururlandırmak arzusundayım. 19 yaşındayım, yaşıtlarıma ve küçüklerime spora başlamalarını tavsiye ederim. Spor sayesinde sağlıklı yaşamları olur, kendilerine olan özgüvenleri artar. Spor sayesinde ülkemize faydalı bireyler yetişir” ifadelerinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Avrupa Şampiyonasında 3. olarak bronz madalya kazanan Milli Boksör Nurullah Oyan’ı tebrik etti. Nurullah Oyan’ın başarısından dolayı gururlandıklarını ve mutlu olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Nurullah’dan beklediklerimiz bu kadar değil. Kürsüde kademeleri birer birer çıkarak İstiklal Marşımızı söyletmesini bekliyoruz. Bunu da Paris 2024’de yapacağız. Milli Takımda böyle bir gencimizin olması bizim için ayrı bir değer. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporun her türlü kötülüğün karşısında duran bir çalışma olduğunu söyledi. Sporun kötü bağımlıklardan uzak durulmasına vesile olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Bütün gençlere sporu öneriyorum. Isparta’mızda çok güzel spor altyapısı oluşturduk. Hemen hemen her mahallemizde spor yapılabilecek alanlar oluşturduk. Gençlik merkezleri, büyük spor salonları ve statlar yaptık. Bu çalışmalarımız sizin gibi sporcuların daha ileriye gidebilmeleri içindir. Bundan sonra da bize düşen vazife olursa başarılarınızın daha ileriye gitmesi için destekçiniz olacağız. Başarılarınızdan dolayı Nurullah ve ailesi ile Yasin hocamıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” görüşlerinde bulundu.