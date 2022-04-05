Doğada saf halde bulunan en kıymetli maden şüphesiz elmastır. Kadın erkek herkesi mest eden bu maden çok az miktarda bulunur. Hem insanı kendine hayran bırakacak kadar güzel ve büyüleyici hem de az miktarda bulununca ister istemez değeri kat kat artmaktadır. Elmasın maharetli ellerde ince işçilik ve teknikle işlenmesi ile pırlanta gibi mucizevi bir ürün ortaya çıkmaktadır.
Çeşitli uzmanlık isteyen teknik ve becerilerle pırlanta kolye haline getirilen bu değerli maden doğanın en güzel varlığı olan kadınların boynunda değerine değer katmaktadır. Kadınların ince, narin boyunlarını süsleyen bu pırlanta kolyeler daha güzel nerede sergilenebilir?
Şık davetlerde, önemli akşam yemeklerinde, kıymetli organizasyonlarda bu şahane aksesuar kadınların en iyi ekürisi olabilir.
Pırlanta bir kolyenin en güzel tamamlayıcısı kibar, zarif bir pırlanta küpe olacaktır. Zarif ve günler öncesinden ayarlanmış belki de özel olarak dikilmiş kıyafetinizin en şahane tamamlayıcısı olan bu aksesuarlar gece boyunca tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayabilir.
Çok şatafatlı ve geleneksel olmasa da pırlanta mücevherlerin ağırlığı ve zarafeti sizi asil göstermeye yetecektir. Bu güzel ürünlerin değişik birçok özel tasarımını https://www.ddiamond.com.tr/ linkine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
Pırlanta Mücevher KullanımıDaha Çok özel günlerle bağdaştırırız bu aksesuarı. Genel organizasyonlarda güzelliğimizi parlatmak amacıyla kullanırız. Pek çok zaman da özel günlerde kadınlara alınabilecek en pahalı ve anlamlı hediye olabilir. Bazı yeni dönem modern tasarımlar var ki günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilir.
Kadınların günlük hayata karışması sonucu toplumda sürekli bakımlı ve iyi görünme isteği oluştu. Bu sebepledir ki kadınlar pırlantayı da günlük yaşamın içine katmıştır. Hem spor ve rahat hem de şık görüntüyü aynı zamanda isterler. Yeni dönem tasarım modelleri ile bu mümkündür. Hem şıklık hem rahatlık bir arada olduğundan güzel bir hissi var. Daha kibar ve sade modellerini internet adresinden görebilirsiniz
Pırlanta Fiyat Aralığı Nedir?Her değerli ve takı sever kişi için bu ürünün ayrı bir yeri vardır. Pırlanta işlenmesi emeği sebebi ile fiyat aralığı çok geniştir. Bütçeye nispeten daha uygun olan modeller mevcut iken son model bir araba parası kadar maddi değeri olanlar da vardır.
Ürünün kaç karat olduğu, hangi renk olduğu, parlaklığı, çizilmemiş olması durumu fiyatını birinci dereceden etkiler. Tüm ürünler de olduğu gibi fiyat farkı pırlantada da vardır. El işçiliğinin ağırlığı kullanım olanaklarının artması karat ağırlığı ile fiyat farkı değişir.