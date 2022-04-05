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Isparta Haber: ​Çandır’da acılar geride kaldı, umutlar yeşerdi

Isparta Haber: ​Çandır’da acılar geride kaldı, umutlar yeşerdi
ISPARTA
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Çandır’da acılar geride kaldı, umutlar yeşerdi
Hak sahipleri evlerine kavuştu
 
Isparta Belediyesi, Çandır orman yangınında zarar gören ve tamamen kullanılamaz hale gelen evleri yeniledi. Belediye, bugüne kadar 10 evin tadilatını yaparken, yeniden yapımını üstlendiği 7 evden 6’sını tamamladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülk sahipleriyle bir araya gelerek, yeni evlerinin anahtarlarını teslim etti. 
 
 
Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesi Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı bölgesinde köy içerisinde kalan ve 2 Ağustos 2021 tarihinde çıkan orman yangınında zarar gören 10 ev ile tamamen kullanılamaz hale gelen 7 evden 6’sının yapımını tamamladı. Yangında zarar gören evlerin tadilatları kapsamında pencereleri pvc ile değiştirildi. Çatıları, boyaları, mutfak dolapları, güneş enerji sistemleri, laminatları ve elektrik tesisatları yenilendi.
Yangın anından itibaren bölge halkının yanında olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kullanılamaz hale gelen 7 evin yeniden yapılacağını açıklamıştı. 100 ve 120 metrekare arasında değişen evler kaliteli malzeme kullanılarak inşa edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyesi Gülsüm Tunçbilek ile Çandır köyünde yangında evleri hasar gören, evleri tamamen kullanılamaz hale gelen ve evleri yenilenen vatandaşlarla bir araya geldi. 
İlk olarak yapımı tamamlanan evleri mülk sahipleriyle birlikte gezen Başkan Başdeğirmen, “Evler çok geniş ve çok güzel olmuş” derken mülk sahipleri de “Sayenizde başkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diye konuştu. Başdeğirmen, “Evleri 3 ay gibi bir sürede bitirdik. Allah hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun. Evleri yaparken en kaliteli malzemeleri kullandık. Devletimiz vatandaşımızın yanında. Allah böyle afetleri bir daha göstermesin ama doğal afettir, olursa da biz her zaman hazırız” ifadelerini kullandı. 
Yeni evine kavuşan Yunus Emre Akıntürk, yangın sırasında her şeyin bittiğini zannettiklerini belirterek, “Başkanım bizi tekrar yeşerttiniz. Teşekkür ederiz” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “O gün gözyaşlarınızı görünce bizim de yüreğimiz dayanmadı. O gün buraya gelen büyüklerimiz, bakanlarımız, valimiz, milletvekillerimiz ve tüm gelenler ‘bu sorundan sizi kurtaracağız’ demişlerdi” şeklinde konuştu.
Daha sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evleri tadilat gören ve evleri yeniden yapılan vatandaşlarla sohbet etti. Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir, yangında verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Özdemir, “Yangın başladıktan hemen sonra sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz ve sayın belediye başkanımız burada oldu. Yangın bitine kadar dağ dağ gezdiler” ifadelerini kullandı. 
Belediye Meclis Üyesi Gülsüm Tunçbilek de köy sakini olarak yangın günü bölgede olduğunu söyledi. Yangında devletin tüm imkanlarıyla bölgede bulunduğunu kaydeden Tunçbilek, “Rabbim devletimize zeval vermesin. Başta belediye başkanımız olmak üzere tüm büyüklerimiz ve herkes elinden geleni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Yeşil Çandır’ımız yeniden yeşil olacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” görüşlerinde bulundu.  
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Allah bu acıları tekrar yaşatmasın” diyerek, Ağustos ayında Türkiye’nin birçok yerinde orman yangınlarının yaşandığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Yangın zamanında bakanlarımız, valimiz, diğer il valilerimiz, milletvekillerimiz geldiler. Sizlere ‘üzülmeyin, Allah cana vermesin, malı da biz hallederiz’ dedik. Öylelikle bakanlarımız ve diğer büyüklerimiz bu konuda sözler verdiler. Belediye Başkanı olarak hayırsever vatandaş ile mağdur vatandaş arasında köprü olduk. Isparta, büyükşehir değil, buralar bizim sorumluluğumuzda değil. Ama insani duygularımızı düşündüğümüz zaman her yer bizim sorumluluğumuzda. Bizler insani duygularla yaklaştık. Bugünü ve sizlerin yüzlerindeki o gülücükleri gördük. Sizin bize dualarınızı duyduk. Bunlar bizi mutlu ediyor” ifadelerinde bulundu. 
Yangında yeni evlenen bir çiftin gözyaşlarına çok üzüldüklerini kaydeden Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Çiftimizin ağlayışını gördüğümüzde ona yürek dayanır mıydı, dayanamazdı biz de dayanamadık. O günden başlamıştık bir şeyler yapmaya. Vatandaşımız da duygulu ve bu durumlarda hassas. ‘Bizler de bir şeyler yapalım’ dediler. Onlarla sizi birleştirdik. Bu evleri yapan Kadir ustamıza ben de dua ediyorum. Eğer bu evleri üstlenmeseydi bugünden bu işi bitiremezdik. Kısa sürede bunları yapmak kolay değil. Tamamen yanmayan evlerin de çatılarını, mutfak dolaplarını, camlarını yeniledik. Çatılarda kullandığımız keresteleri muhtarımızdan aldık, kendisine de teşekkür ediyoruz. Kalan evlerimiz de bittikten sonra burada sorunlu evimiz kalmamış olacak. Ramazan Bayramı öncesinde sorun yaşamamanız için evlerinizin anahtarlarını teslim etmeye geldik. Geri kalanları da devlet büyüklerimizle sizleri ziyaret ederek, teslim edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Orman yangını sırasında zarar gören bir leylek de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen’in girişimleriyle tedavi ettirilmişti. Vatandaşlar o leyleğin de yüzünün güldüğünü ve yuvaya geri geldiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen’in leyleği alarak Isparta’da tedavi ettirdikten sonra tekrar aldığı yere bıraktığını belirtti. Şadiye Başdeğirmen de bölge için üzücü zamanlar yaşandığını belirterek, “Rabbim bir daha böyle durumlar göstermesin. İnsanlarımız, ormanlarımız ve hayvanlarımız zarar gördü. Bir leylek vardı, hareket edemiyordu. Sağ olsunlar veterinerlerimiz destek oldular. Tedavi ettirdik. Hem vatandaşlarımıza hem de bize emanet edilen varlıklara faydalı olmaktan mutlu olduk” dedi.
Yeni evine kavuşan Yunus Emre Akıntürk, evlerin eskisinden daha güzel olduğunu belirterek, “Artık her şey bitti, olmaz demiştik ama yaptınız başkanım siz ve destek veren herkesten Allah razı olsun. Bizi çok mutlu ettiniz” diye konuştu. 
Evleri yenilenen vatandaşlar ile köy halkı da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.  Vatandaşalar “Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Yangın zamanında insanların üzerindeki olumsuz görüntü şu anda sevince dönüştü. Bu konuda emeğinize, yüreğinize sağlık. Belediyenin belli bir sınırları var. Siz bu sınırları aşarak vatandaşların sevinmesine vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dediler. 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyesi Gülsüm Tunçbilek ile birlikte evleri yeniden yapılan vatandaşlara ‘hayırlı olsun’ diyerek anahtarlarını teslim etti. 
 
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