Sözleşmeli Personel Alım İlanıSüleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 26 adet sözleşmeli personel alım ilanı, 13.08.2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Başvurular, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
"Hiç bir şekilde yazılı - sözlü sınav veya mülakat yapılmayacaktır. Atamalar, şartları uyanlardan KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır."
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