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Artık devlet karşılayacak!

Artık devlet karşılayacak!
ISPARTA
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Artık devlet karşılayacak! Ücretleri iyileştiriliyor

İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından eylül ayı itibarıyla "yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini" içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor.

Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi devlet karşılıyor. İmalat ve bilişim sektöründe 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor.

3.700 LİRA PRİM DESTEĞİ
İşverene, iş arayana, işe yeni girene destekler kesintisiz devam ediyor. İlave istihdamda 12 ay boyuncu sigorta primi ve vergileri devlet karşılıyor. Toplamda bin 341 lira sigorta prim desteği damga ve gelir vergisiyle beraber destek tutarı bin 556 liraya ulaşıyor.Sabah'tan 


Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre imalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılanıyor. Bu da 3 bin 577 lira ve vergiyle birlikte 3 bin 700 liraya çıkıyor. Normalde 12 ay olan destek kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler için 18 ay uygulanıyor.

ULUSAL STRATEJİ TAMAM
İlave istihdam oluşturan firmalar düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkânına kavuşuyor. Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi eylül sonu itibarıyla yaşama geçirilecek.

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme de aynı tarihte uygulamaya girecek. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de devreye alınıyor.

KGF DE İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK
Kredi Garanti Fonu da (KGF), katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli seçmeli kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandıracak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanakları oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de yılsonunda devreye alınıyor.

Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda staj programları desteklenecek. İlave istihdama prim ve vergi desteği de gelecek yılın sonuna kadar sürecek.

HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE 
Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.

Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna kadar sürecek.
 
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