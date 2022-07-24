Isparta'da önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın hasadına başlandı

Kasım ayında ekimi yapılan haşhaşın, temmuz ayının ilk haftasında hasadı yapılmaktadır. İçindeki tohum ve dış kabuğu (kapsül) ayrı ayrı ekonomik değeri olan bitkinin içindeki tohum gıda sanayisinde kullanılırken, dış kapsülü ise ilaç yapımında kullanılmaktadır.Türkiye #haşhaş üretiminde ilimiz 6. sırada yer almaktadır. En yoğun #haşhaş tarımı yapılan ilçelerimiz Senirkent, Şarkikaraağaç ve Gönen'dir. 2021 TÜİK verilerine göre ilimizde 20.978 dekar alanda haşhaş üretimi yapılmış olup, 961 ton ürün elde edilmiştir.