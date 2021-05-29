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Isparta'da simit zamlandı işte simidin yeni fiyatı
Isparta'da simit zamlandı işte simidin yeni fiyatı
ISPARTA
Tarih:
28.05.2021 18:08
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ISPARTA'DA SİMİT KAÇ LİRA OLDU?
1.25
lira olan simidin fiyatı önce
1,50
liraya şimdi ise yüzde 40 artırılarak
2 TL
'ye
çıktı. Un ve susama yapılan zamlar nedeniyle fırıncılar simide zam yapıldığını duyurdu.
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