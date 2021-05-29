ISPARTA'DA SİMİT KAÇ LİRA OLDU?



1.25 lira olan simidin fiyatı önce 1,50 liraya şimdi ise yüzde 40 artırılarak 2 TL 'ye çıktı. Un ve susama yapılan zamlar nedeniyle fırıncılar simide zam yapıldığını duyurdu.