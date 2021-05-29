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Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı

Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 28.05.2021 21:21
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Isparta Düğün Salonları

AÇILIŞ ÖNCESİ GÜL SUYU

Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı.

Isparta'dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, "Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Cami'nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız" dedi.

 

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