ÇEYİZ SERME

GELENEĞİ

Yalvaç ilçesi Kumdanlı köyünde çeyiz serme, gelinin alınacağı günden bir gün önce yapılır. Kız çeyizindeki tüm eşyalar, kilim, halı, dokumalar, paspas, yatak, yorgan, kıyafetler, kumaşlar, çoraplar, gelinlik ve damatlık evin önüne gerilmiş ip üzerine serilir ve sergilenir. Çeyiz serilen alanda eğlence yapılır. Yöresel oyunlar oynanır.Geçmişte çeyiz serme de yemek ikramı da yapıldığı söylenmektedir.