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Isparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası

Isparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası
ISPARTA
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ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
İsparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan İsparta - Antalya Karayolu Kadılar köyü mevkiinde 13.09.2020 tarihinde meydana gelen çift taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında; kazaya karışan 07 YV........... plakalı araç içerisinde bulunan O.B.K. ve B.l). isimli şahıslar yaralanmış, H.G. isimli şahıs ise kaldırıldığı İsparta Şehir Hastanesinde vefat etmiştir.
Trafik kazası sonucu H.G. isimli şahsın ölümüne sebebiyet veren ve kazadan sonra semti meçhule kaçan 07 YV ..........  plakalı otomobil sürücüsü M.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde. M.T. isimli şahıs 14.09.2020 tarihinde Isparta İl merkezinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


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