ITSO’DA YÖNETİM BELLİ OLDU

Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının bugün yapılan ilk meclis toplantısında yönetim belirlendi. Mecliste yapılan oylamada ITSO Başkanı Metin Çelik’in başkanvekili Hüseyin Dede ile Şakir Uygun oldu.

ITSO Meclis Başkanıda Futa Halı Sahibi Ethem Erkan Kader Seçildi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi seçimlerinin ardından bugün Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

Yeni dönem için önemli mesajlar veren Isparta Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Metin Çelik, “Seçimde de söylemiştim; Odamızın üyeleri bizlere ağır bir sorumluluk verdiler. Bizden çalışmamızı, araştırmalar yapmamızı, onların yanında olmamızı istediler, tam destek verdiler. Meclis üyelerimizden tek bir isteğim var; çok çalışmak. Tabiri caizse, gece gündüz çalışmak. Isparta’mıza değer katmak, sorunlarıyla yakından ilgilenmek, sanayimizi, meyveciliğimizi geliştirmek için hep birlikte çok çalışacağız. Seçim döneminde 11 proje açıkladık ama bu projelerin üstüne koyacağız. Isparta’mızdaki tüm kurum ve kuruluşlarla el birliği ile güzel hizmetlere imza atacağız.” dedi.



İşte ITSO yönetimi:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI:

Metin Çelik

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ASİL)

Hüseyin Dede

Şakir Uygun

Metin Hilal

Oğuzhan Tortop

İlker Gök

Ozan Demiralay

Nazmi Esen

Onur Yalçınkaya

Emre Demirel

Fatih Topaloğlu

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (YEDEK)

Alaaddin Turgut

Mesut Deveci

Recep Murat Gören

Murat Dolunay

Ferhat Tanus

Mustafa Kızıltan

Korhan Anlı

İbrahim Tekeli

Osman Yeşilot

Hakan Solak

MECLİS BAŞKANI

Ethem Erkan Kader

BAŞKAN YARDIMCISI

Akif Aslan

Veysel Güpeli

KATİP ÜYE

Mehmet Korkmaz

TOBB GENEL KURUL DELEGESİ (ASİL)

Mustafa Kızıltan

Murat Dolunay

Burak Akşahin

Murat Çelebi

Nazmi Esen

Ozan Demiralay

TOBB GENEL KURUL DELEGESİ (YEDEK)

Osman Yeşilot

Ali Kaya

Aytaç Esendir

Ramazan Kahveci

Ahmet Yüceer

Mehmet Uygun