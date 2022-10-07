ITSO’DA YÖNETİM BELLİ OLDU
Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının bugün yapılan ilk meclis toplantısında yönetim belirlendi. Mecliste yapılan oylamada ITSO Başkanı Metin Çelik’in başkanvekili Hüseyin Dede ile Şakir Uygun oldu.
ITSO Meclis Başkanıda Futa Halı Sahibi Ethem Erkan Kader Seçildi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi seçimlerinin ardından bugün Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.
Yeni dönem için önemli mesajlar veren Isparta Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Metin Çelik, “Seçimde de söylemiştim; Odamızın üyeleri bizlere ağır bir sorumluluk verdiler. Bizden çalışmamızı, araştırmalar yapmamızı, onların yanında olmamızı istediler, tam destek verdiler. Meclis üyelerimizden tek bir isteğim var; çok çalışmak. Tabiri caizse, gece gündüz çalışmak. Isparta’mıza değer katmak, sorunlarıyla yakından ilgilenmek, sanayimizi, meyveciliğimizi geliştirmek için hep birlikte çok çalışacağız. Seçim döneminde 11 proje açıkladık ama bu projelerin üstüne koyacağız. Isparta’mızdaki tüm kurum ve kuruluşlarla el birliği ile güzel hizmetlere imza atacağız.” dedi.
İşte ITSO yönetimi:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI:
Metin Çelik
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ASİL)
Hüseyin Dede
Şakir Uygun
Metin Hilal
Oğuzhan Tortop
İlker Gök
Ozan Demiralay
Nazmi Esen
Onur Yalçınkaya
Emre Demirel
Fatih Topaloğlu
YÖNETİM KURULU ÜYESİ (YEDEK)
Alaaddin Turgut
Mesut Deveci
Recep Murat Gören
Murat Dolunay
Ferhat Tanus
Mustafa Kızıltan
Korhan Anlı
İbrahim Tekeli
Osman Yeşilot
Hakan Solak
MECLİS BAŞKANI
Ethem Erkan Kader
BAŞKAN YARDIMCISI
Akif Aslan
Veysel Güpeli
KATİP ÜYE
Mehmet Korkmaz
TOBB GENEL KURUL DELEGESİ (ASİL)
Mustafa Kızıltan
Murat Dolunay
Burak Akşahin
Murat Çelebi
Nazmi Esen
Ozan Demiralay
TOBB GENEL KURUL DELEGESİ (YEDEK)
Osman Yeşilot
Ali Kaya
Aytaç Esendir
Ramazan Kahveci
Ahmet Yüceer
Mehmet Uygun