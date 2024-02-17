ISPARTA ÇEVİK GIDA'DAN UYGUN FİYATLARLA SAĞLIKLI LEZZETLER!

Sevgili Isparta halkı, Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat! Çevik Gıda Şarküteri olarak, en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, hijyenik ve güvenilir ürünleri sofralarınıza taşıyoruz.Özellikle yumurta fiyatlarımız piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Sofralarınıza sağlık ve lezzet katmak isteyenler için ideal bir tercih olan Çevik Gıda Şarküteri, taze ve kaliteli ürünleriyle öne çıkıyor. Diğer ürünlerimizde de uygun fiyat politikamız devam ediyor.Yerel üreticilerden temin ettiğimiz ürünlerle, hem sağlığınıza hem de yerel ekonomiye destek oluyoruz. Isparta'nın yöresel lezzetlerini sofralarınıza taşıyan Çevik Gıda Şarküteri, sizlerin sağlığı ve memnuniyeti için çalışıyor.Çevik Gıda Şarküteri'yi ziyaret edin, sağlıklı ve lezzetli ürünlerimizi deneyin. Adresimiz: Kültür Sineması yanı No:6 ISPARTA. Telefon: 0 541 742 04 24. Sofranıza lezzet, hayatınıza şifa katmak için bizi tercih edin. Çevrenizdeki herkese de tavsiye edin, birlikte sağlıklı bir yaşama adım atalım!