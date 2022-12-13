Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY projesi kapsamında;
07.12.2022 ve 09.12.2022 günlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz “SİBERAY” projesi kapsamında, SDÜ Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin Siber Zorbalıkla mücadele konulu hazırlamış oldukları sunum ve tiyatro gösterileri eşliğinde, Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu ve Ülkü Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 460 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın güvenli ve bilinçli İnternet Kullanımı ve SİBER dolandırıcılık (Örneğin; 1- Sahte Web siteleri üzerinden dolandırıcılık 2-Kendisini Banka Görevlisi olarak tanıtarak arayan kişilere hesap bilgilerini verme sureti ile dolandırıcılık 3- Sosyal Medya üzerinden Burs, hediye Çekilişi ve İş Vaadi ile dolandırıcılık vb. ) konularında dikkat etmeleri önemle rica olunur.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ