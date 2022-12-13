Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY projesi kapsamında;günlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzprojesi kapsamında, SDÜ Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin Siber Zorbalıkla mücadele konulu hazırlamış oldukları sunum ve tiyatro gösterileri eşliğinde, Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu ve Ülkü Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olanVatandaşlarımızın güvenli ve bilinçli İnternet Kullanımı ve SİBER dolandırıcılık (konularında dikkat etmeleri önemle rica olunur.