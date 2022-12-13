Isparta'daki sinemaserverlere Cinegold'dan indirim müjdesi...!
Yapılan indirim açıklamasına göre; Cinegold Isparta'daki Meydan AVM ve Centrum Garden şubelerinde bilet fiyatları öğrencilere 30 ₺ tam 40 ₺ olacak..
Aynı zamanda her hafta çarşamba günü ''Halk Günü'' kapsamında tüm biletler yani öğrenci ve tam bilet fiyatları her 2 şubede de 30 ₺'ye satılacak.
CİNEGOLD VİZYONDAKİ FİLMLER
Isparta CineGold Sinema Salonuna Ait Filmler ve Seanslar
Yunus Çocuk
Genel izleyici kitlesi için uygundur.
SALON 1 - TÜRKÇE DUBLAJ 12:45
Şeytanın Laneti
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.Şiddet ve Korku unsurları içerir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
SALON 2 - TÜRKÇE DUBLAJ
13:00
15:00
17:00
19:00
Sil Baştan Kaynanam
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
SALON 1 - TÜRKÇE
AVATAR 2 VİZYON TARİHİ AÇIKLANDI!
Cinegold Avatar 2'nin vizyon tarihini ve seans sattlerini Isparta şubeleri için açıkladı
Seanslar Isparta Meydan AVM Cinegold ve Centrum Garden Cinnegold şubelerinde;16 Aralık 2022
11.00 15.00 ve 19.00 saatlerinde gösterime girecek.
AVATAR FİLM FRAGMANI
AVATAR 2 VİZYON TARİHİ AÇIKLANDI!
Cinegold Avatar 2'nin vizyon tarihini ve seans sattlerini Isparta şubeleri için açıkladı
Seanslar Isparta Meydan AVM Cinegold ve Centrum Garden Cinnegold şubelerinde;16 Aralık 2022
11.00 15.00 ve 19.00 saatlerinde gösterime girecek.
AVATAR FİLM FRAGMANI