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CİNEGOLD VİZYONDAKİ FİLMLER

Isparta CineGold Sinema Salonuna Ait Filmler ve Seanslar



Yunus Çocuk

Genel izleyici kitlesi için uygundur.

SALON 1 - TÜRKÇE DUBLAJ 12:45

Şeytanın Laneti

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.Şiddet ve Korku unsurları içerir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.

SALON 2 - TÜRKÇE DUBLAJ

13:00

15:00

17:00

19:00

Sil Baştan Kaynanam

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.