ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



29 Kasım 2022 günü, Isparta Merkez İskender Mahallesi Demirköprü civarında bir şahıs, cep telefonu ile konuşarak yürüdüğü esnada, telefonu “ KAPKAÇ” yapılmak suretiyle elinden zorla alınmış, hırsızlık olayı meydana gelmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince, şüpheli şahsın eşkâl bilgilerine, kimlik tespitine ve kaçış güzergâhına ulaşmak için 30 çevre güvenlik ve KGYS kameralarında yaptığı inceleme neticesinde, şüpheli şahsın M.Ç olduğu tespit edilmiştir.

08.12.2022 günü, 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyon ile yakalanan şüpheli M.Ç gözaltına alınmış olup, sevk edildiği Adli Makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

