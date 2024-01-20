Isparta'da Şeymanur Turan Evinde Ölü Bulundu

Yayla Mahallesi'nde Şeymanur Turan Evinde Ölü Bulundu

Isparta Yayla Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Şeymanur Turan, dün saat 16.30 sıralarında 1601 Sokak'taki evinde ölü bulundu. Olay, Turan'dan bir süre haber alamayan yakınlarının 112 Çağrı Merkezi'ne yapmış oldukları ihbar üzerine ortaya çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, ihbarın ardından olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Şeymanur Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Turan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yetkililer detaylı incelemelerde bulunacak ve ölümün sebebini tespit etmeye çalışacaklar.