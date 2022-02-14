SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR

Birçok insan sevgilisini ya da eşini özel bir sürpriz yaparak sevgililer gününde şaşırtmak ister. Bu özel hediyeler arasında sıklıkla tercih edilen ve üzerine sevilen kişinin adının da yazılabildiği kalp pastalar sevgililer gününü en iyi şekilde kutlamak isteyen insanların tercih ettiği hediyelerden biri olmaktadır.



Yaş pastalar doğum günü, sevgililer günü, evlilik yıl dönümü gibi günlerde tercih edilebilir. Üstüne yazılacak yazılar yine bu özel günün ne olduğuna göre değişebilir. Sadece özel günlerde değil, içinizden sürpriz yapmak geldiğinde de pasta alabilirsiniz.

Hayatımızın her anı sürprizlerle dolu ve bu sürprizleri kutlamaya hazır bir lezzet...Isparta'da

1999

'dan bugüne

Ezgi Pastenesi...



TELEFON SİPARİŞİ İLE YAŞ PASTALAR EVLERE GELİYOR...

Isparta'da Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan Ezgi Pastanesi'nin yaş pasta lezzetleri siparişle sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarla kapınıza kadar getiriliyor.

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Cumhuriyet Caddesi No: 26

www.ezgipastanesi.com.tr