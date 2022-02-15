Kuzu ciğeri, Türk mutfağında yer alan oldukça lezzetli bir yemektir. Nar gibi kızarmış ciğerin makbulü lokum kıvamında olmasıdır.
Isparta’da zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Pala’nın Yeri kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli ızgara çeşitleriyle öne çıkıyor özellikle lokum gibi kuzu ciğeri ile…
Pala'nın Yeri lezzeti sarıp sarmalıyor. Izgarada ezber bozan lezzetler sunuyor. Herkesi Pala’nın kuzu ciğeri yemeye davet ediyoruz. Pala’nın Yeri’ne gelen misafirler kuzu ciğeri yedikten sonra 'Biz daha önce ciğer yememişiz' ifadelerini sık sık kullanıyor. Tamamen kendine özgü pişirme teknikleri ve kendine özgü sunum şekliyle ''Bugüne kadar hiç ızgara yememişim'' dedirtecek lezzette ızgaralar hazırlıyor. Ve yaptıkları teknikleri kısaca şu şekilde ifade ediyor...
''Doğudan gelen özel baharatlarla 36 saat marine edilen ciğer ızgara ateşinde sevenlerine servis edilmektedir.
Adana kuzu eti ve kuyruk yağıyla zirhta çekilerek hazırlanır,
Köfte dana döş ve kuyruk yağı kullanır köftemizde hiç bir katkı bulunmamaktadır%100 ettir!''
----- MENÜLER -----
- Zırhta Anada Kebap
- Kuzu Ciğer
- Pirzola
- Kuzu Şiş
- Köfte
- Karışık Izgara
- Çorbalar
- Salata Çeşitleri
CİĞERİN KISACA FAYDALARI NELERDİR?
Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan sakatatlar arasında en çok tercih edileni ciğer.Pek çok uzman: "Eti yediğin zaman protein alırsın, ciğeri yediğin zaman protein, vitamin dahil pek çok şeyi alırsın." ifadelerini kullanıyor.Sağlığımız için ciğerin önemli bir kaynaktır. Sonuçta vitamin, mineral ve proteinler karaciğerde depolanıyor. Ciğer yiyince topluca dengeli biçimde hepsini almış oluyorsunuz. Bunun içerisinde nispeten şeker ve aminoasit de var. Aklınıza gelebilecek her türlü besleyici şey ciğerde var. Ayda en az 3 kez tüketilmesi tavsiye edilir. İçerdiği çinko sayesinde yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
Vücut direncini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Bugüne kadar bildiğiniz bütün ızgara yemeklerini unutun. Çünkü Pala'nın Yeri lezzetiyle ezberleri bozan bir mekan...!
Adres: Çünür mahallesi 102. cadde
No: 167 - 171 Isparta ( Iyaş Bulvar AVM Otopark Girişi )
Telefon Numarası: 0552 66 18 81 - 0536 934 84 89
instagram sayfası: /palaninyeri32
Özcan Kocabıyık