PALA'NIN YERİ LEZZET SAÇIYOR!

----- MENÜLER -----

Zırhta Anada Kebap

Kuzu Ciğer

Pirzola

Kuzu Şiş

Köfte

Karışık Izgara

Çorbalar

Salata Çeşitleri

CİĞERİN KISACA FAYDALARI NELERDİR?

Kuzu ciğeri, Türk mutfağında yer alan oldukça lezzetli bir yemektir. Nar gibi kızarmış ciğerin makbulü lokum kıvamında olmasıdır.Isparta’da zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Pala’nın Yeri kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli ızgara çeşitleriyle öne çıkıyor özellikle lokum gibi kuzu ciğeri ile…Pala'nın Yeri lezzeti sarıp sarmalıyor. Izgarada ezber bozan lezzetler sunuyor. Herkesi Pala’nın kuzu ciğeri yemeye davet ediyoruz. Pala’nın Yeri’ne gelen misafirler kuzu ciğeri yedikten sonraifadelerini sık sık kullanıyor. Tamamen kendine özgü pişirme teknikleri ve kendine özgü sunum şekliylededirtecek lezzette ızgaralar hazırlıyor. Ve yaptıkları teknikleri kısaca şu şekilde ifade ediyor...

Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan sakatatlar arasında en çok tercih edileni ciğer.Pek çok uzman: "Eti yediğin zaman protein alırsın, ciğeri yediğin zaman protein, vitamin dahil pek çok şeyi alırsın." ifadelerini kullanıyor.

Adres:

Iyaş Bulvar AVM Otopark Girişi

0552 66 18 81 - 0536 934 84 89

instagram sayfası:

/palaninyeri32

Özcan Kocabıyık

Sağlığımız için ciğerin önemli bir kaynaktır. Sonuçta vitamin, mineral ve proteinler karaciğerde depolanıyor. Ciğer yiyince topluca dengeli biçimde hepsini almış oluyorsunuz. Bunun içerisinde nispeten şeker ve aminoasit de var. Aklınıza gelebilecek her türlü besleyici şey ciğerde var. Ayda en az 3 kez tüketilmesi tavsiye edilir. İçerdiği çinko sayesinde yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olur.Vücut direncini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücrelerin yenilenmesini sağlar.