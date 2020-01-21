DAVRAZ'DA SEZON YOĞUNLUĞU

Günübirlik tesileri hizmete girdi. Tüm kayak ekipmanları , butik malzemelerinin de bulunduğu yeni tesilerin açılışında gece yolcuları müzik gurubu konser verecek, Kar Şenliği programı düzenlenecek.Ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Isparta'nın beyaz güzelliğine herkes akın etti.Şu anda misafirlerine hizmet veren tesisin resmi açılışı ise 25 Ocak Cumartesi günü saat: 14:00’de ünlü müzik grubu Gece Yolcuları konseriyle yapılacak.