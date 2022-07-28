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Isparta'da Semt sahaları spora ilgiyi her geçen gün artıyor

Isparta'da Semt sahaları spora ilgiyi her geçen gün artıyor
ISPARTA 0
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Semt sahalarıyla spora ilgi her geçen gün artıyor
 
Isparta Belediyesi’nin yaz dönemi için düzenlediği ücretsiz futbol kursu, mahallelere kazandırılan semt sahalarında gerçekleştiriliyor. Mahallelerine kadar gelen kursa katılan çocuklar antrenörler eşliğinde futbol alanında kendilerini yetiştirebiliyorlar.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından sporcu yetiştirmek ve şehirdeki spor altyapılarının oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştı. Bu kapsamda bugüne kadar 20 semt sahası gece aydınlatmalarıyla vatandaşların hizmetine sunulurken, Emre Mahallesi Spor Kompleksi inşa edildi. Bunun yanında içerisinde UEFA standartlarında çim saha, yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun bulunduğu Fatih Mahallesi Spor Kampusunda da çalışmalar sürüyor.
Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nce okulların kapanmasıyla birlikte çeşitli yaş gruplarına yönelik ücretsiz spor kursları düzenleniyor. Bu kurslardan biri de futbol. Isparta Belediyesi, 8-13 yaş gruplarına yönelik düzenlediği yaz futbol kurslarını farklı mahallelerde yapılan semt sahalarında veriyor. Bu sayede şehir merkezine gelemeyen çocuklar mahallelerine kadar gelen futbol kurslarına katılarak, kendilerini bu alanda yetiştirebiliyorlar. Mahallelerde yoğun katılımın olduğu kurslarda çocuklar antrenörler eşliğinde futbolun temel becerilerini öğreniyorlar. Kurslara erkeklerin yanı sıra kız çocukları da oldukça ilgi gösteriyor.
Mehmet Tönge Mahallesi’ndeki semt sahasında gerçekleştirilen futbol yaz spor kursuna katılan 11 yaşındaki Gülçin Dündar, küçüklüğünden bu yana futbol oynadığını söyledi. Ailecek futbola ilgili olduklarını belirten Dündar, “Futbolu çok seviyorum ve futbolcuları takip ediyorum. Futbol kursunun mahallemizde açılması çok güzel oldu. Çok mutluyum. Futbol kursunun açılmasından dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tuğrul Dündar da futbol kursunun mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Dündar, “Kursun mahallemizde açılması çok güzel oldu. Bu imkanı bize sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
Futbol kursunun çok eğlenceli geçtiğini söyleyen İbrahim Yeşilbursa, kursun düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Verda Özkara ise futbola ağabeyi sayesinde merakı olduğunu belirtti. Ağabeyinin kendisine 5 yaşındayken futbol öğretmeye başladığını kaydeden Özkara, “Futbol oynamayı unutmuştum, şimdi burada tekrar öğreniyorum” şeklinde konuştu.
Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Futbol Antrenörlerinden Serkan Gürçay, şehir merkezine uzak kalan mahallelerdeki semt sahalarında futbol kursları düzenlediklerini belirterek, “Mehmet Tönge Mahallemizdeki semt sahamızda futbol kursumuza başladık. Öncelikle futbolun temel becerilerini öğretiyoruz. Kurslarımıza çok güzel katılım var. Diğer semt sahalarımızda da kursumuza devam ediyoruz. Sabah ve akşamüstü bir semt sahasında futbol kursumuzu sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e semt sahaları ve diğer spor yatırımlarını şehrimize kazandırdığı için çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimiz ve sporcularımız adına teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.
Futbol Antrenörü Hakan Şimşek de yaz futbol kursuna katılımın iyi olduğunu ifade etti. Mahallelere yapılan 20 semt sahasının çok güzel olduğunu kaydeden Şimşek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda mahallelerdeki semt sahalarında futbol kursları düzenlendiğini söyledi. Şimşek, “Bu tesisleri gördükçe bir spor adamı olarak çok mutlu oluyorum. Bugüne kadar belediyeler boyutunda spor tesislerinin en fazla yapıldığı dönem Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in olduğu dönem. Isparta Belediyesi olarak çocuklarımıza spor adına hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.
Mehmet Tönge Mahallesi’nde kız çocuklarının da futbola oldukça ilgili olduğuna değinen Hakan Şimşek, “Diğer mahallerimizde de kız çocuklarımız kurslarımıza geliyor. Artık kızlarımız da futbola ilgi göstermeye başladılar. Oldukça memnunuz” ifadelerinde bulundu.


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