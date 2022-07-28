Kahve sektörünün öncü markalarından olan Arabica Coffee House, Isparta ‘ daki ilk şubesini Iyaşpark AVM’de açtı. Arabica Coffee House; sürekli gelişen ve kurumsallaşan yapısı, kaliteden ödün vermeyen bakış açısı ve uzman kadrosuyla, misafirlerinin memnuniyetini esas alarak faaliyet göstermeye ve bu şekilde hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Arabica kahve çekirdeklerini ithal ederek kendisi kavurmakta ve taze olarak tüm şubelerinde misafirlerine sunmaktadır. Sıcak soğuk tüm kahvelerde geçerli “Bir senden bir Arabica’dan “ kampanyası 07.08.2022 tarihine kadar sadece Iyaşpark AVM şubesinde geçerlidir.Açılışa özel bu kampanya ile Arabica Coffee House Isparta halkı ile buluşuyor.