Şehitlerimiz Kabirleri Başında Anıldı

18.03.202018 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Türker Taş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Müftüsü Bayram Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Lütfü Büyükses ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez katıldı.Şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Ardından askeri manga saygı atışı gerçekleştirdi.Anma töreni şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve İl Müftüsü Bayram Şahin’in dua etmesiyle sona erdi.