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Isparta'da şehitlerimiz için taziye mesajları

Isparta'da şehitlerimiz için taziye mesajları
ISPARTA
G.Tarihi: 28.02.2020 11:39
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA'DA ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İdlib’te düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak üzere Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim”

İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer eylesin.

İlker Hüseyin Çarıkçı
Rektör

Yüreğimiz yandı. Tüm şehitlerimize bu mübarek gecede rahmet acılı ailelerine sabır diliyorum. Başımız Sağolsun Türkiyem...

Fahretdin Gözgün
Isp. Bld. Bşk. Yrd.


Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Milletimizin başı sağolsun!

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı/Türkiye


Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Milletimizin başı sağolsun!

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İdlib’deki hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız tüm askerlerimizle

Iyaş

 Çok acı haberler alıyoruz İdlib'den. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Türk Ordusuna intikam alacak gücü ve kudreti versin. Tek ses, tek yürek devletimizin yanında, tüm şer odaklarının da karşısındayız. Cenabı Allah Ordumuzu muzaffer eylesin...

Halil Hilmi Tütüncü
Yalvaç Bld. Bşk.

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