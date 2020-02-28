Son dakika haberi! İdlib'de alçak saldırı: 33 asker şehit

Gelen son dakika haberine göre, İdlib'de rejim unsurları Türk askerlerinin üs durumuna getirdiği belediye binalarına saldırı düzenledi. Alçak saldırı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasına göre yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmuyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Ankara'daki Güvenlik Zirvesi'nin ardından sınırın sıfır noktasına gitti.



: İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen alçak saldırılar sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü.



Rusya’nın desteğini alan rejim güçleri Türk askerlerinin askeri üs durumuna getirdiği belediye binası hedeflendi. Bina büyük oranda yıkıldı. Diğer saldıra da Bilyon’da parti binasına düzenlendi. Mehmetçik burada da şehitler verdi. Ayrıca hem üs bölgesine hem de yaralıları almaya giden ambulanslara roket yağdırıldı.



HATAY VALİSİ AÇIKLADI: 33 ŞEHİT



Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.



YARALI ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 tane Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim.Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ : İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen alçak saldırılar sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü.Rusya’nın desteğini alan rejim güçleri Türk askerlerinin askeri üs durumuna getirdiği belediye binası hedeflendi. Bina büyük oranda yıkıldı. Diğer saldıra da Bilyon’da parti binasına düzenlendi. Mehmetçik burada da şehitler verdi. Ayrıca hem üs bölgesine hem de yaralıları almaya giden ambulanslara roket yağdırıldı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 tane Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim.Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR SIFIR NOKTASINDA

MİSLİYLE MUKABELE EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

ÇOK SAYIDA REJİM UNSURUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İKİ BİNA VURULDU

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

F-16’LAR TEYAKKUZDA

VATANDAŞ AKIN ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.Anadolu Ajansı, İdlib'deki harekatı yöneten Bakan Akar'ın karargah merkezinden fotoğraflarını servis etti.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin açıklama yaptı:"Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek. Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Türkiye misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Topçu birlikleri rejim unsurlarınını yoğun top atışına tuttu.Türk askerlerinin askeri üs durumuna getirdiği belediye binası hedeflendi. Bina büyük oranda yıkıldı. Yaralı askerler ve şehitlerin naaşları bölge halkı tarafından enkazdan çıkarılarak en yakın sağlık kuruluşlarına taşındı.Diğer saldıra da Bilyon’da parti binasına düzenlendi. Mehmetçik burada da şehitler verdi. Ayrıca hem üs bölgesine hem de yaralıları almaya giden ambulanslara roket yağdırıldı. Yaralılar akşam saatlerinde sahadaki diğer güçler, bölge halkı ve Suriye Milli Ordusu tarafından Türkiye’ye getirilerek Hatay ve ilçelerinde tedavi altına alındı.Saldırının ardından İdlib’te tüm askeri birlikler alarm durumuna geçti. Sabaha kadar il genelinde Türk askeri ve muhaliflerle, rejim, İran milisleri ve Rus paralı askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çok sayıda rejim unsuru imha edildi.Saldırının ardından TSK’daki tüm birlikler kırmızı alarm durumuna geçti. Komanda birliklerindeki tüm izinler iptal edildi, izinli olanlar da silah başına çağrıldı. Hatay’a Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birimlerinden takviyeler yapıldı. Başta Malatya ve Diyarbakır olmak üzeri tüm hava üslerinde savaş uçaklarına yüklü şekilde ‘hazır ol’emri verildi.Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar akın akın hastaneye koştu. Emniyet Müdürlüğü kalabalığı dağıtmak için kan ihtiyacı olmadığını belirterek vatandaşların evlerine dönmesini istedi.