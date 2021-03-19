Şehitlerimiz Adına Mevlit Okutuldu
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü kapsamında İl Müftülüğü tarafından tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz adına Mevlid-i Şerif okutuldu.
Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Salgın kuralları göz önünde bulundurularak Ulu Cami’de gerçekleştirilen programda katılımcılara maske, dezenfektan ve şeker ikram edildi.
Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz için okunan Mevlid-i Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program İl Müftüsü Bayram Şahin’in duası ile sona erdi.