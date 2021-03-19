Ülkemizde, 18-24 Mart tarihleri “Yaşlılar Haftası” olarak kutlanmaktadır.Onların geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır.Pandemi sürecinde, yaşlılarımızı korumak için aldığımız tedbirler, onlara gösterdiğimiz önemin ve saygının göstergesidir. Bu zorlu süreçte onlara her türlü desteği sağlamaya, sağlıklı ve huzurla yaşamlarını sürdürmelerine ve beklentilerine uygun hizmetleri kaliteli ve etkin bir şekilde almalarına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.Varlıkları ile bizlere güç veren, bilgi ve birikimleri ile geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimizin “Yaşlılar Haftasını” kutluyor, minnet ve şükran duygularımla, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum.