ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN
“YAŞLILAR HAFTASI” MESAJI
Ülkemizde, 18-24 Mart tarihleri “Yaşlılar Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Yaşlılarımız; milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, geçmişin tecrübelerini genç nesillere aktaran toplumsal hayatımızın en kıymetli varlıklarıdır.
Onların geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır.
Ömürlerinin büyük bir kısmında topluma ve ülkeye hizmet etmiş olan kıymetli büyüklerimizin, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Aileleri tarafından çeşitli nedenlerle bu talepleri karşılanamayan yaşlılarımıza, imkânlar ölçüsünde Devletimiz tarafından bu hizmetler verilmektedir.
Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak sadece devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır.
Pandemi sürecinde, yaşlılarımızı korumak için aldığımız tedbirler, onlara gösterdiğimiz önemin ve saygının göstergesidir. Bu zorlu süreçte onlara her türlü desteği sağlamaya, sağlıklı ve huzurla yaşamlarını sürdürmelerine ve beklentilerine uygun hizmetleri kaliteli ve etkin bir şekilde almalarına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.
Varlıkları ile bizlere güç veren, bilgi ve birikimleri ile geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimizin “Yaşlılar Haftasını” kutluyor, minnet ve şükran duygularımla, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum.