Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak anılmaktadır. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Hastanemizde yaşlılar haftası nedeniyle palyatif bakım servisimizdeki hastalarımız idarecilerimiz tarafından ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ