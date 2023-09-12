Isparta'da Şap Hastalığı Aşılama Kampanyası

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığına karşı önemli bir mücadele başlatıyor. Şap hastalığı, hayvanlarda et ve süt veriminde azalmalara yol açabilen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir viral hastalıktır. Bu nedenle şap hastalığıyla mücadelede aşılamanın büyük bir önemi bulunmaktadır.Ülkemizde yılda iki kez gerçekleştirilen aşılama kampanyalarıyla şap hastalığına karşı önlemler alınmaktadır. 2023 yılı sonbahar şap aşılama kampanyası 1 Eylül tarihinde başladı ve 17 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecektir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine önemli bir çağrıda bulunuyor. Şap hastalığına karşı büyükbaş hayvanlar için mutlaka aşı yaptırılması gerekmektedir. İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen aşılama kampanyası, Isparta'da bulunan tüm büyükbaş hayvanların aşılanmasını hedeflemektedir.Şap hastalığına karşı yapılan bu aşılama kampanyası, hem hayvan sağlığını korumayı hem de et ve süt üretimini olumsuz etkileyen bu hastalığın yayılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge yetiştiricilerini aşılamaya katkıda bulunmaya ve hayvanlarını korumaya davet ediyor.