Isparta'da Bal Uzman Eller İle Üretilecek!

Isparta'nın eşsiz doğal güzellikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne ev sahipliği yapıyor. 2023 yılında başvuruda bulunan Veteriner Hekim Hatice Durhan, bu projenin destekleriyle arı yetiştiriciliğine adım attı.Uzman Eller Projesi kapsamında başvuruda bulunarak sözleşme imzalayan Hatice Durhan, 250.000,00 TL Bakanlık hibe desteği kazandı. İl merkezine bağlı Gelincik köyünde yaşayan Hatice Durhan, projede Ana Arı Yetiştiriciliği, Arı Sütü, Polen ve diğer arı ürünlerini içeren bir proje yürütüyor. Bu desteği alarak, 66 adet çift katlı 10 çıtalı arı kovanı ve arıcılık ekipmanları (bal süzme makinası, sır alma teknesi) temin etti.Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında; Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış olan bireyleri desteklemeyi hedefliyor. Projeler, bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması gibi alanlarda uygulanıyor. Bu kapsamda 250.000 TL karşılıksız hibe desteği sağlanıyor.Isparta'da Hatice Durhan'ın başarılı projesi, kırsal kalkınmanın ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.