Vali Aydın Baruş, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.İlimizin en önemli sanayi kuruluşlarının faliyette bulunduğu OSB’de sırasıyla Hassel Endüstri, Anadolu Etap ve Serkaya Madencilik isimli kuruluşları ziyaret eden Vali Baruş, tesislerde incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden üretimle ilgili bilgiler aldı. Vali Baruş sanayi kuruluşu temsilcilerine ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkı için teşekkür ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.