Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törenle Rektörlük Mazbatasını aldı.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal’a rektörlük mazbatasını takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Isparta’nın ikinci üniversitesi olarak kurulan ve Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler arasında yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine kendisini rektör olarak atayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını arz ederken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine de teşekkürlerini iletti.Toplantıda, YÖK Başkan Vekilleri, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, 15 Eylül tarihinde atanan Rektörler yer aldı.