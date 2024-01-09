Isparta'da Sahtecilik Operasyonu

Isparta'da Sahtecilik Operasyonu
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İl Göç İdaresi'nden Özel Belgede Sahtecilik Operasyonu: 50 Yabancı Uyruklu Şahsa İşlem Yapıldı
Isparta genelinde 05-08 Ocak 2024 tarihleri arasında kullanılmayan veya metruk vaziyette bulunan adreslerde ikamet izni almak amacıyla kira sözleşmesi ya da taahhütname düzenleyen ve bu evrakları Isparta İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, toplamda 50 kişi tespit edilmiş ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılmıştır.
Yapılan operasyonda, 2 Türk vatandaşı, 2 Özbekistan, ve 46 Türkmenistan uyruklu şahsa sahte belge düzenlendiği belirlenmiştir. Bu kişilere ait ikamet izin belgeleri sonlandırılmış ve şahıslar sınır dışı işlemine tabi tutulmuştur.
İl Göç İdaresi yetkilileri, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı, 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ederek, iletilen talep ve bilgilerin değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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