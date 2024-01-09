Isparta ve Burdur Dikkat! Meteoroloji Uyardı

Başlama Zamanı: 08.01.2024 - 18:00 TSİBitiş Zamanı: 09.01.2024 - 23:59 TSİYapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam (08.01.2024 Pazartesi) saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Burdur'un doğu ve Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli (21 >60 kg/m²) yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirlenmiştir.Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Yolculuk öncesi ve sırasında anlık hava durumu güncellemelerini takip etmeleri, sel ve su baskını riski taşıyan bölgelerde dikkatli olmaları, gerektiğinde yetkililerin talimatlarına uymaları önemle rica olunur.Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü