Isparta'da Ateşli Silahla Yaralama Olayı: Zanlı Gözaltına Alındı

Bağlar Mahallesinde Ateşli Silahla Yaralama Olayı: Zanlı Gözaltına Alındı

Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde bulunan Zeybekoğlu Et/Piliç Market'ta 02.01.2024 tarihinde meydana gelen olayda, saat 17.30 sıralarında F.Y. isimli şahıs ateşli silahla yaralandı. Yapılan müdürlük çalışmaları sonucunda, yaralanan şahsın M.B. isimli şahıs tarafından av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

Yaralı F.Y.'nin hastanedeki tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmekte olup, hayati tehlikesi devam ediyor. M.B. isimli şahıs ise 03.01.2024 tarihinde adli mercilere sevk edildi ve aynı gün tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyuna bilgi verildi.