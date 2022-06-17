13/06/2022 günü yapılan üst aramasında:

İlimizde kaçakçılık ve diğer illegal faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde uzun süredir takip edilen piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;Ele geçen suç unsuru sahte paralara el konularak, konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahsa mevcutlu olarak çıkarıldığı Adli makamlarca Adli Kontrol şartı uygulanmıştır.Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.